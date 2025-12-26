uma parceria com o Jornal Expresso
26/12/2025

Sociedade | 26-12-2025 16:20

Preço dos bilhetes da CP aumentam em 2026, mas passes mantêm o mesmo valor

Preços dos bilhetes nos serviços da CP vão aumentar, em média, 2,26% em 2026, mas os passes vão manter os preços.

A Comboios de Portugal (CP) vai aumentar o preço dos bilhetes em 2026, numa média de 2,26%, anunciou a empresa em comunicado. A partir do dia 1 de Janeiro de 2026, vão entrar em vigor novos preços para todos os serviços da CP. Por outro lado, o passe ferroviário verde e os passes navegante e andante vão manter o valor. As listas dos novos preços dos bilhetes para os vários serviços da CP, incluindo comboios urbanos, Alfa Pendular, Intercidades, Regional e InterRegional já se encontram disponíveis para consulta na página da CP.
