APPACDM de Santarém celebrou Natal com utentes, familiares e funcionários e com palavras de incentivo

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém realizou no dia 17 de Dezembro a sua Festa de Natal no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA). Este é um evento que ocorre todos os anos e que junta os utentes da associação, familiares, dirigentes, funcionários e convidados, num momento de festa, partilha e amor. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, marcou presença na festa, juntamente com o restante executivo e o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante, bem como Rui Rosa, administrador do WShopping.

João Leite sublinhou o bom trabalho desenvolvido pela instituição liderada por Luís Amaral, lançando novamente o desafio para que a Banda da Bica esteja presente no próximo ano nas Festas da Cidade, a realizar no mês de Março de 2026. “O que fazem nas respostas educativas e ocupacionais, na formação, no acompanhamento clínico e social, no apoio a todos os membros desta família que é a APPACDM, transforma a vida de todos os utentes”, disse. João Leite agradeceu ainda toda a dedicação da estrutura directiva da instituição, deixando uma referência especial ao presidente Luís Amaral, que se tem dedicado de corpo e alma à causa.

Luís Amaral agradeceu a presença dos membros da autarquia e o apoio que o município presta à associação. O presidente da APPACDM enalteceu o trabalho feito ao longo do ano de 2025, deixando um apelo para 2026. “Temos muitos desafios e queremos contar com todos para ajudar a conquistar alguns desses objectivos que englobam toda a comunidade da APPACDM”, salientou o dirigente.

A Festa de Natal começou com a colaboração dos utentes, com a actuação da Banda da Bica, o Grupo de Dança Roda Vida, a Orquestra Metrónomo, o Grupo de Teatro Fantasia e o Grupo Coral Ao Meu Ritmo, que interpretaram e dançaram várias músicas, declamaram poemas e apresentaram uma sequência de exercícios. A festa contou ainda com a estreia da Orquestra da Escola de Educação Especial “A Joaninha” e com a actuação surpresa da Secção de Formação da APPACDM de Santarém.