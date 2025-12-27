uma parceria com o Jornal Expresso
27/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 27-12-2025 22:01

Um morto e sete feridos em acidente na A1 na zona de Alcanena

Um morto e sete feridos em acidente na A1 na zona de Alcanena
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Colisão entre sete veículos ligeiros, na noite deste sábado, levou à interrupção da circulação na A1 no sentido norte-sul.

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu na noite deste sábado, 27 de Dezembro, sete automóveis na A1 em Alcanena, que obrigou à interrupção da circulação no sentido norte-sul.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital. O acidente ocorreu pelas 20h11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul, mantendo-se ainda interrompida.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar