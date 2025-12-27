Sociedade | 27-12-2025 22:01
Um morto e sete feridos em acidente na A1 na zona de Alcanena
Colisão entre sete veículos ligeiros, na noite deste sábado, levou à interrupção da circulação na A1 no sentido norte-sul.
Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu na noite deste sábado, 27 de Dezembro, sete automóveis na A1 em Alcanena, que obrigou à interrupção da circulação no sentido norte-sul.
Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital. O acidente ocorreu pelas 20h11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul, mantendo-se ainda interrompida.
