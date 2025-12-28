Sociedade | 28-12-2025 10:00
Congresso Internacional de Enfermagem em Santarém
A Escola Superior de Saúde de Santarém vai organizar o II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária - Saúde Pública e Saúde Familiar, nos dias 8 e 9 de Janeiro.
A Escola Superior de Saúde de Santarém vai organizar o II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária - Saúde Pública e Saúde Familiar, nos dias 8 e 9 de Janeiro, nas instalações desse estabelecimento de ensino que integra o Instituto Politécnico de Santarém, em formato híbrido.
O congresso é apresentado como um espaço privilegiado de reflexão, debate e partilha de conhecimento nas áreas da Enfermagem de Saúde Comunitária, incluindo a Saúde Pública e a Saúde Familiar. Pretende destacar o desenvolvimento de intervenções multidisciplinares e intersectoriais, realizadas por equipas multiprofissionais em trabalho colaborativo e em rede.
