Índices de envelhecimento continuam a aumentar no distrito de Santarém

A maioria dos concelhos do distrito de Santarém continua a apresentar um aumento significativo de envelhecimento de acordo com dados do Pordata relativos aos anos de 2021 e 2024. O índice de envelhecimento é calculado pela divisão do número de pessoas com 65 ou mais anos pela população de 0 a 14 anos e multiplica por 100, indicando quantos idosos existem por cada 100 jovens.

Concelhos como Coruche (3,05), Abrantes (3,07), Tomar (3,03), Sardoal (3,49) e Chamusca (2,95) registam níveis mais elevados de envelhecimento, colocando desafios à sustentabilidade demográfica das regiões. Em 2024, o índice de envelhecimento nos concelhos de Mação (2,26), Rio Maior (1,78), Benavente (1,39), Azambuja (1,69) ou Vila Franca de Xira (1,36), apresentam ligeiras variações face a 2021. Municípios como Alcanena (2,53), Entroncamento (1,49) e Ourém (2,26), mostram igualmente um perfil mais envelhecido, comparando com os últimos três anos.

O indicador de sustentabilidade potencial é o que compara a população em idade activa/jovem com a população mais idosa e, segundo os dados retirados do Pordata, confirma-se a tendência do aumento de envelhecimento da população. Em quase todos os municípios verificam-se uma redução da capacidade futura de renovação demográfica. Tendo municípios como Mação com 1,21, Constância com 2,60, Chamusca com 1,85 ou Ferreira do Zêzere com 1,84, valores muito baixos, o que demonstra que há cada vez menos jovens a trabalhar para “suportar” o número crescente de idosos.

Já em municípios onde se verifica um maior dinamismo populacional, como é o caso do concelho de Azambuja que em 2024 apresenta um índice de sustentabilidade potencial de 2,79, Benavente com 3,30 ou Vila Franca de Xira com 3,23, embora revelem uma perda de sustentabilidade relativamente a 2021, com dados de 2,72, 3,29 e 3,49 respectivamente, contudo mantêm valores mais favoráveis em todo o distrito de Santarém.

Os dados confirmam que o distrito de Santarém enfrenta um envelhecimento estrutural acentuado com impacto directo na economia local, na rede de cuidados de saúde, no mercado de trabalho e na sustentabilidade dos territórios. A diminuição da população mais jovem e activa, associada ao aumento do número de idosos, espelha a necessidade de políticas públicas focadas na fixação de jovens, na atractividade económica e na melhoria das condições de vida das populações mais envelhecidas. Portugal é, neste momento, o quarto país mais envelhecido do mundo com uma idade igual ou superior a 65 anos, a população desta faixa etária representa quase 25% da população portuguesa. Dados retirados do Instituto Nacional de Estatística mostram que em 2023, o índice de envelhecimento em Portugal já era de cerca de 23,9%, tendo subido para entre 24% e 25% no ano de 2024.