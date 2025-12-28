Secundária Gago Coutinho de luto pela morte de Vítor Sardo

Morreu Vítor Manuel Reis Sardo, figura estimada da comunidade escolar de Alverca e que era assistente operacional na Secundária Gago Coutinho. Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira os autarcas realizaram um minuto de silêncio em sua honra, aprovando um voto de pesar para ser entregue aos familiares. Uma morte que causou “profunda consternação”, referiu Marina Tiago, vice-presidente do município. Vítor Sardo morreu aos 67 anos. Foi guarda nocturno na Gago Coutinho, onde entrou no quadro da escola nos anos 90 e nos quadros da câmara em 2020, no âmbito da descentralização de competências. Nascido no concelho da Azambuja, “foi um profissional reconhecido e apreciado, que será recordado com saudade pelos profissionais e alunos com quem se cruzou ao longo de três décadas”, lamentou Marina Tiago.