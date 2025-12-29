uma parceria com o Jornal Expresso
29/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-12-2025 10:20

Agrediu e desfigurou rival à pancada na Póvoa de Santa Iria

Agrediu e desfigurou rival à pancada na Póvoa de Santa Iria
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem usou uma navalha fechada como soqueira para se vingar e agredir outro cidadão deixando-o desfigurado e em estado grave no Hospital Vila Franca de Xira. Polícia fala em elevado grau de violência e perversidade das agressões.

Um homem de 24 anos é suspeito de ter agredido violentamente outro cidadão à pancada na Póvoa de Santa Iria, movido por sentimentos de vingança e foi detido pela Polícia de Segurança Pública a 21 de Dezembro, aguardando agora ser presente a um juiz para conhecer as medidas de coação enquanto aguarda julgamento.
O detido é suspeito da prática de um crime de ofensas à integridade física graves. De acordo com a PSP, a detenção foi efectuada fora de flagrante delito, na sequência da recolha de prova considerada fortemente indiciária, tendo em conta o elevado grau de violência exercido, a especial perversidade das agressões e o total desprezo pelas normas sociais demonstrado pelo suspeito.
O homem agrediu violentamente outro cidadão, recorrendo a uma navalha fechada utilizada como soqueira, desferindo vários e sucessivos golpes na zona da face da vítima, deixando-a desfigurada e em estado grave, encontrando-se ainda internada no hospital de Vila Franca de Xira.
Segundo a investigação policial, a actuação do suspeito terá sido premeditada e movida por sentimentos de vingança. O agressor fez uma espera à vítima junto à sua residência, com o objectivo de a atacar de forma violenta. O detido, revela a PSP, conta já com vários antecedentes criminais por crimes contra a integridade física. Após a detenção, foi conduzido às salas de detenção da PSP, onde permaneceu até ser presente a interrogatório judicial. As autoridades apontam ainda o risco de fuga e o perigo de continuação da actividade criminosa como factores determinantes para a emissão do mandado de detenção.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar