Assaltos a carros e lojas assustam moradores de Alverca e Sobralinho

Problema dura há mais de um mês e meio e até a junta de freguesia já veio pedir à PSP que possa reforçar o patrulhamento. Na Malvarosa foram assaltadas quatro lojas numa noite. No Sobralinho mais de uma dezena de carros. Moradores estão revoltados e até há quem esteja a colocar câmaras junto às viaturas.

Há pelo menos um mês e meio que as localidades de Alverca e Sobralinho estão a ser alvo de uma onda de assaltos a lojas e viaturas como os moradores há muito dizem não ver. O caso mais recente aconteceu na madrugada de terça-feira, 23 de Dezembro, no Sobralinho, onde pelo menos quatro carros foram assaltados e vandalizados na mesma noite, na rua José Pinheiro e no estacionamento junto ao pavilhão municipal do Sobralinho.

Os meliantes partiram vidros, remexeram no interior das viaturas e danificaram colunas de direcção tentando fazer ligações directas para fugir com os veículos, a maioria sem sucesso. Os alvos foram sobretudo automóveis mais antigos, quase todos dos anos 80 e final dos anos 90 do século passado. Algumas viaturas foram alvo de perícias judiciárias. Uma delas, que desapareceu, acabou por ser encontrada junto ao bairro ilegal do Clarimundo, no Sobralinho.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE