uma parceria com o Jornal Expresso
29/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-12-2025 07:00

Autarcas do Cartaxo querem inspecção do dique de Valada para segurança da população

Autarcas do Cartaxo querem inspecção do dique de Valada para segurança da população
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Proposta veio da CDU para a avaliação da estrutura, de forma a garantir a segurança da população, tendo a moção sido aprovada por unanimidade.

A Assembleia Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade uma moção da CDU que solicita à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma inspecção ao dique da zona de Valada. A preocupação centra-se nos danos naturais que afectam a estrutura, essencial para a protecção da freguesia e os habitantes. Na sessão, o deputado Orlando Casqueiro (CDU) explicou que, com base em informações de moradores locais, é necessário proceder a uma avaliação da estrutura, que apresenta desgaste natural e danos visíveis. “Esta estrutura é de primordial importância para a segurança de pessoas e bens da freguesia de Valada e para a economia regional”, afirmou. Os restantes deputados manifestaram apoio sem reservas e o presidente da câmara, João Heitor, relembrou que foi recentemente celebrado um protocolo com a APA que delega ao município competências para a limpeza dos diques numa extensão que vai do Reguengo à zona do Casal do Conde, em Porto Muge. “Desde então já fizemos a limpeza da vegetação, o que nos permitiu obter uma melhor perspetiva das necessidades existentes no local”, explicou, destacando que, com a aprovação da moção, a câmara terá ainda mais ferramentas para continuar a trabalhar com a APA na reabilitação e manutenção adequada dos diques.
Recorde-se que, na reunião de câmara do Cartaxo de 21 de Agosto, João Heitor anunciou que assinou um protocolo com a APA, onde o município passou a ser responsável pela limpeza dos diques de Valada, destacando o presidente que foi um processo longo, pelo qual o município teve de insistir junto da entidade. Meses antes do protocolo ser assinado, o presidente e o vice-presidente da câmara tinham visitado Valada acompanhados por um representante da APA, tendo na altura O MIRANTE estado no local e constatado que, de facto, em algumas zonas o amontoado de ervas tornava impossível a circulação a pé, dificultando especialmente a passagem dos peregrinos dos Caminhos de Fátima e de Santiago, que se viam obrigados a caminhar pela estrada. Em 2019, foram investidos mais de 530 mil euros na reabilitação dos diques de Valada, numa obra adjudicada pela APA e financiada em 75% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020. A intervenção recuperou um sistema de diques com 24,5 quilómetros de extensão, que atravessa os concelhos de Azambuja, Cartaxo e Santarém, protegendo três aglomerados populacionais da freguesia de Valada – Reguengo, Valada e Porto de Muge – e cerca de 700 hectares de terrenos agrícolas.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar