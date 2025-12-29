Encontrado corpo de mulher morta há vários dias em Santa Cita

Vizinhos estranharam o saco de pão pendurado na porta há vários dias e deram o alerta às autoridades. Junto ao corpo de Esmeraldina Rodrigues, já com sinais de decomposição, estava o seu companheiro que sofre de demência.

O corpo de Esmeraldina Rodrigues, de 65 anos, foi encontrado sem vida, ao final da tarde de domingo, 28 de Dezembro, em estado de decomposição pelos Bombeiros de Tomar e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), numa habitação em Santa Cita, concelho de Tomar. Na residência, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da GNR, encontrava-se o companheiro da vítima mortal, um homem de 64 anos que apresentava “sinais de desorientação e um discurso incoerente”, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes.

De acordo com a mesma fonte, após análise da GNR, que esteve no local com uma patrulha de posto e elementos do núcleo de investigação de Tomar, foi descartada a hipótese de crime na morte da mulher que “já estaria cadáver há alguns dias”, apresentando “sinais de decomposição”.

O alerta foi dado por populares que não viam a mulher “há alguns dias” e repararam num saco de pão pendurado na porta da habitação do casal que deveria ter sido recolhido, como era habitual. Ao que tudo indica o companheiro da vítima mortal sofre de demência e não terá tido capacidade para, perante a morte da mulher, accionar os meios de socorro e autoridades. O corpo de Esmeraldina Rodrigues foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Tomar para ser autopsiado.