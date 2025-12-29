Gripe das aves detectada em exploração comercial em Tomar

A gripe das aves foi detectada numa exploração comercial no distrito de Santarém e numa ave selvagem em Vila Real, subindo para 54 o número de casos confirmados este ano, indicou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Segundo os últimos dados divulgados pela DGAV, foi confirmado um foco de gripe das aves numa exploração comercial de galinhas poedeiras em Tomar, distrito de Santarém, e outro numa gaivota-de-patas-amarelas (ave selvagem) em Vila Real.

O subtipo identificado foi o H5N1, o mais comum em Portugal. Portugal soma, desde o início do ano, 54 casos de gripe aviária. Só este mês, foram detetados 14 focos, quatro dos quais no distrito de Santarém. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV tem vindo a alertar para o “alto risco de disseminação” da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. Por outro lado, proibiu a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.

Nas zonas de protecção e vigilância, é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça. É igualmente proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas.