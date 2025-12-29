Quatro mortos nas estradas e 144 detidos por excesso de álcool

Quatro pessoas morreram nas estradas e 144 condutores foram detidos por excesso de álcool durante o fim-de-semana de 27 e 28 de Dezembro, no âmbito das operações de Natal e Ano Novo, indicaram na segunda-feira, 29 de Dezembro, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Em comunicados distintos, as duas forças policiais registaram, no sábado e no domingo, um total de 519 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 161 feridos - 13 graves e 148 ligeiros.

Em relação às vítimas mortais, a PSP registou uma morte na sequência de um acidente em Vila Nova de Gaia, no dia 28, e a GNR registou três mortes: um despiste no dia 27 de Dezembro, no distrito de Santarém, um despiste no dia 28 de Dezembro, em Torres Vedras, e uma colisão, no mesmo dia, em Lixa, no Porto. No mesmo período foram detidas por estas duas forças de segurança 242 pessoas, a maioria por condução sob o efeito de álcool - a PSP deteve 54 pessoas e a GNR deteve 90 pessoas com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (gramas de álcool por litro de sangue).

Além do álcool, foram detidas 46 pessoas por não terem carta de condução válida e a PSP registou ainda a detenção de seis pessoas por furtos e roubos e 16 suspeitos de tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 12 mil doses individuais. Em comunicado, a PSP apelou para que os condutores “moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais, e ainda na aproximação de passadeiras”.