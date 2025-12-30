uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-12-2025 20:39

Bloco de partos de Santarém encerra na passagem de ano

Hospital Distrital de Santarém celebra 40 anos de existência - foto arquivo O MIRANTE
O serviço estará encerrado a 31 de Dezembro, com reabertura prevista para 1 de Janeiro, pelas 08h30, sendo as urgências obstétricas asseguradas por unidades da região

O bloco de partos do Hospital Distrital de Santarém não vai estar em funcionamento no dia 31 de Dezembro, estando prevista a sua reabertura no dia 1 de Janeiro, a partir das 08h30. Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria adianta que durante o período de encerramento, as escalas das urgências obstétricas serão asseguradas em articulação com as ULS do Médio Tejo e do Oeste.
A ULS Lezíria garante que esta articulação é uma prática habitual ao longo do ano e permite assegurar a continuidade dos cuidados de saúde e a segurança clínica das utentes, mesmo nos períodos em que o serviço não se encontra a funcionar localmente.
