Sociedade | 30-12-2025 20:39
Bloco de partos de Santarém encerra na passagem de ano
Hospital Distrital de Santarém celebra 40 anos de existência - foto arquivo O MIRANTE
O serviço estará encerrado a 31 de Dezembro, com reabertura prevista para 1 de Janeiro, pelas 08h30, sendo as urgências obstétricas asseguradas por unidades da região
O bloco de partos do Hospital Distrital de Santarém não vai estar em funcionamento no dia 31 de Dezembro, estando prevista a sua reabertura no dia 1 de Janeiro, a partir das 08h30. Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria adianta que durante o período de encerramento, as escalas das urgências obstétricas serão asseguradas em articulação com as ULS do Médio Tejo e do Oeste.
A ULS Lezíria garante que esta articulação é uma prática habitual ao longo do ano e permite assegurar a continuidade dos cuidados de saúde e a segurança clínica das utentes, mesmo nos períodos em que o serviço não se encontra a funcionar localmente.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar