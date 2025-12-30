uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-12-2025 13:39

Figuras roubadas do presépio de Pernes ainda não apareceram

FOTO – Junta de Freguesia de Pernes
Videovigilância filmou o autor do furto das peças do presépio instalado pela Junta de Freguesia de Pernes junto ao seu edifício sede. As autoridades estão a investigar o sucedido, que o presidente da junta classifica como “um acto vergonhoso e inqualificável”.

As figuras representativas do Menino Jesus, da Virgem Maria e de São José foram roubadas do presépio da Junta de Freguesia de Pernes, instalado ao ar livre junto ao edifício sede da autarquia. O caso ocorreu por volta das 00h30 de dia 29 de Dezembro e foi filmado por câmaras de videovigilância do posto de combustíveis situado nas imediações, mas até à data não se conseguiu identificar o autor do furto.
As imagens estavam presas ao chão com arames, que foram removidos pelo meliante, num dos casos com auxílio de uma ferramenta que foi buscar a uma viatura. O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante (PS), diz que as imagens já foram entregues à GNR, na expectativa que possam ajudar a chegar ao responsável pelo furto do presépio.
O autarca lamenta o sucedido, que classifica como “um acto vergonhoso e inqualificável”, e diz que as imagens, adquiridas há cerca de seis anos, tinham sobretudo um valor estimativo, podendo valer actualmente entre 2000 e 2500 euros. Até à data nunca tinha havido ocorrências do género. O presépio, localizado em frente à junta de freguesia, num espaço iluminado e junto à movimentada Estrada Nacional 3, era muito requisitado para fotografias e Raúl Violante admite que, mais do que para além do valor estimativo das peças em gesso, que considera “interessantes”, fica ainda “aquela sensação de violação do nosso espaço”.

