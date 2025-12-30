uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

Sociedade | 30-12-2025 18:00

FITIJ com apoio de 19 mil euros da Câmara de Santarém

foto arquivo
A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio extraordinário de 19 mil euros à associação que organiza o Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude.

A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio extraordinário de 19 mil euros à associação que organiza o Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude, com o intuito de ajudar a suportar as despesas com a realização da última edição, que decorreu entre 29 de Setembro e 5 de Outubro de 2025. Tratava-se de um pedido de financiamento pendente, que transitou do anterior mandato autárquico e que foi agora aprovado com os votos favoráveis das bancadas do PSD e do PS e abstenção do vereador do Chega.
Na proposta de atribuição de apoio à FITIJ – Associação Cultural refere-se que o festival contou sempre com financiamento do município nas 19 edições anteriores, devido ao elevado orçamento que implica, à relevância única nas suas áreas artísticas e à grande notoriedade que dá à cidade e ao concelho. O orçamento previsto para a edição de 2025 rondava os 40 mil euros, tendo a associação solicitado à autarquia um apoio de 20 mil euros.
