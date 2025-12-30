uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-12-2025 12:00

Seguradoras contabilizam 31 ME em danos provocados pela depressão Cláudia

chuva mau tempo
Entre 12 e 16 de novembro, foram participados 9.772 sinistros cobertos por apólices de seguro no Continente e na Madeira.

As seguradoras contabilizaram um montante total de 31 milhões de euros em danos provocados pela Depressão Cláudia, que atingiu Portugal em novembro, segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
De acordo com um inquérito realizado pela APS junto das suas associadas, os danos provocados pela depressão Cláudia ascendem a "31 milhões de euros".
Em comunicado, a associação precisou que, do total, “3,28 milhões de euros já foram pagos em indemnização, enquanto os restantes 27,75 milhões de euros estão provisionados para garantir o pagamento das indemnizações devidas”.
Conforme detalhou, a quase totalidade (mais de 93%) corresponde a seguros de habitação e de atividades comerciais e industriais.
Fundada em 1982, a APS reúne companhias de seguros e resseguros, representando mais de 99% do mercado em volume de negócios e efetivos empregados.

