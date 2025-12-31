uma parceria com o Jornal Expresso
Apanhado em Alenquer suspeito de provocar acidente mortal na Maia

Homem de 51 anos foi detido pela GNR, em Alenquer, por suspeita de estar envolvido no acidente rodoviário ocorrido em Agosto, na Maia, que provocou a morte de duas pessoas.

Segundo informação divulgada pela GNR, a detenção resulta de um conjunto de diligências policiais desenvolvidas no âmbito da investigação ao acidente ocorrido no dia 15 de Agosto, na Estrada Nacional (EN) 14, na Maia, que envolveu três veículos.
Na sequência da colisão frontal, entre dois automóveis e um veículo de mercadorias, perderam a vida duas pessoas e ficaram ainda feridos com gravidade outros ocupantes. Na altura, a Protecção Civil indicou que uma das viaturas terá invadido a faixa de rodagem contrária, originando o embate.
De acordo com o comunicado da GNR, o suspeito foi localizado no concelho de Alenquer e detido pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos. O homem encontra-se já indiciado por diversos crimes, nomeadamente roubo agravado, furto e tráfico de droga.
Durante a operação, realizada no dia 29 de Dezembro, os militares apreenderam diverso material que se encontrava na posse do suspeito, incluindo uma arma de fogo, três munições e cerca de 30 doses de cocaína.
O detido foi constituído arguido pelos crimes de tráfico de droga, resistência e coacção, condução sem carta, condução perigosa e posse de arma proibida.
O processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Matosinhos, desconhecendo-se, para já, as medidas de coacção aplicadas.
