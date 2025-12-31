Biblioteca Municipal do Carregado encerrada em janeiro

O Pólo do Carregado da Biblioteca Municipal de Alenquer vai encerrar ao público durante todo o mês de Janeiro.

Segundo o Município de Alenquer, esta interrupção temporária insere-se num processo de melhoria da experiência da comunidade, estando prevista a criação de uma infraestrutura diferente e melhorada, com vista ao reforço da qualidade do serviço público prestado. A nova localização será divulgada oportunamente.

Durante este período, os utilizadores poderão recorrer às Bibliotecas Municipais de Alenquer e da Merceana, nos respectivos horários de funcionamento.

O Município de Alenquer promete ser breve e lamenta os eventuais transtornos causados.