Sociedade | 31-12-2025 10:00
Biblioteca Municipal do Carregado encerrada em janeiro
Foto: CM Alenquer
Pólo do Carregado da Biblioteca Municipal de Alenquer vai encerrar em Janeiro para melhorias no serviço prestado à comunidade.
O Pólo do Carregado da Biblioteca Municipal de Alenquer vai encerrar ao público durante todo o mês de Janeiro.
Segundo o Município de Alenquer, esta interrupção temporária insere-se num processo de melhoria da experiência da comunidade, estando prevista a criação de uma infraestrutura diferente e melhorada, com vista ao reforço da qualidade do serviço público prestado. A nova localização será divulgada oportunamente.
Durante este período, os utilizadores poderão recorrer às Bibliotecas Municipais de Alenquer e da Merceana, nos respectivos horários de funcionamento.
O Município de Alenquer promete ser breve e lamenta os eventuais transtornos causados.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar