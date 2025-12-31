uma parceria com o Jornal Expresso
31/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-12-2025 18:00

PSP apreende dezenas de cachecóis contrafeitos no jogo do Alverca

PSP apreende dezenas de cachecóis contrafeitos no jogo do Alverca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dezenas de cachecóis contrafeitos foram apreendidos no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do policiamento ao jogo de futebol entre o Alverca e o FC Porto.

Dezenas de cachecóis contrafeitos foram apreendidos no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do policiamento ao jogo de futebol entre o Alverca e o FC Porto, realizado em 22 de Dezembro, anunciou a PSP. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito do policiamento ao jogo, a contar para a Primeira Liga portuguesa de futebol, foram apreendidos 57 cachecóis e dois chapéus que ostentavam marcas registadas sem autorização dos titulares dos direitos.
No comunicado, a PSP alertou que acções de combate à venda de produtos contrafeitos “são consideradas prioritárias, dado o impacto negativo que causam na economia formal, no sentimento de segurança da comunidade e no desrespeito pelas normas de proteção ao consumidor”, pelo que insta “todos os cidadãos que se deparem com este tipo de atividade [a] alertar os polícias para a sua intervenção”.


PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar