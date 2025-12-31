Sociedade | 31-12-2025 18:00
PSP apreende dezenas de cachecóis contrafeitos no jogo do Alverca
Dezenas de cachecóis contrafeitos foram apreendidos no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do policiamento ao jogo de futebol entre o Alverca e o FC Porto.
Dezenas de cachecóis contrafeitos foram apreendidos no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito do policiamento ao jogo de futebol entre o Alverca e o FC Porto, realizado em 22 de Dezembro, anunciou a PSP. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito do policiamento ao jogo, a contar para a Primeira Liga portuguesa de futebol, foram apreendidos 57 cachecóis e dois chapéus que ostentavam marcas registadas sem autorização dos titulares dos direitos.
No comunicado, a PSP alertou que acções de combate à venda de produtos contrafeitos “são consideradas prioritárias, dado o impacto negativo que causam na economia formal, no sentimento de segurança da comunidade e no desrespeito pelas normas de proteção ao consumidor”, pelo que insta “todos os cidadãos que se deparem com este tipo de atividade [a] alertar os polícias para a sua intervenção”.
