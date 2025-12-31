Talude que deslizou junto à estação de Santarém continua por reparar

No dia 19 de Janeiro de 2026 completam-se dois anos desde que um deslizamento de terras arrastou parte do passeio da Estrada Nacional 365 para a Linha do Norte, perto da estação ferroviária de Santarém, na muito movimentada e popularmente designada Estrada da Estação. Desde aí pouco foi feito no terreno, com excepção da vedação da zona por razões de segurança. O trânsito chegou a estar cortado durante alguns meses, no sentido poente – nascente, mas foi restabelecido nos dois sentidos.

Os resguardos sinalizadores junto à estrada recordam a quem ali passa que as obras tardam a chegar mas o presidente da câmara, João Leite (PSD), garantiu em reunião do executivo que o assunto não está esquecido pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), sublinhando que a intervenção vai ser complexa, abrangendo uma área maior do que a afectada pelo deslizamento de terras. Referiu ainda que a autarquia tem pressionado para que a intervenção seja feita o mais rápido possível, vincando que se trata de uma obra para mais de 2 milhões de euros, para a qual a IP se prepara para lançar concurso.

O assunto foi também recordado pelo vereador Pedro Ribeiro (PS). O autarca socialista defendeu que a Câmara de Santarém devia assumir o processo com vista à realização das necessárias obras, apesar de as mesmas serem da responsabilidade da empresa pública IP, considerando que a tramitação através dos municípios é sempre mais rápida do que através da administração central. “Ninguém meteu em causa que a obra é complexa e que são precisas empresas especializadas para intervir nessa obra junto à Linha do Norte, a questão aqui é a da celeridade”, defendeu.