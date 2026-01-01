Assalta banco em Almeirim e foge de trotineta

Um homem com a cara tapada assaltou o balcão do Novo Banco, em Almeirim, na manhã de sexta-feira, 26 de Dezembro, e ainda não foi localizado pelas autoridades. O assalto ocorreu cerca das 9h20 numa zona bastante movimentada, perto da câmara municipal. Apesar de o assalto ocorrer numa zona central não há relatos de alguém se ter apercebido da situação, tendo o alerta sido dado através de alarme directamente à GNR.

O suspeito vestia de negro, com cerca de 1,75m de altura, ameaçou os dois funcionários da agência com uma arma de fogo, tendo conseguido levar uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Alegadamente usou uma trotineta para fugir do local. A GNR pediu a intervenção da Polícia Judiciária e estão a investigar e já foram analisadas as imagens de videovigilância.

Quem trabalha na zona não se apercebeu da situação, já que o assalto foi rápido. O homem entrou no banco, exigiu o dinheiro sob ameaça da arma de fogo, e fugiu de imediato, logo de seguida, em dois ou três minutos, com o dinheiro que estava na caixa. O que é curioso é o meio utilizado para a fuga, que também não levantou estranheza a quem circulava na zona, já que é normal, pelas características planas da cidade, haver muita circulação de trotinetes e bicicletas.

Há várias hipóteses que estão na linha de investigação. Por exemplo é possível que depois de fugir na trotinete eléctrica o homem tenha entrado num carro ou numa carrinha de um cúmplice que estivesse à sua espera nas imediações e sem levantar alaridos. A GNR ainda montou operações stop e uma vigilância na zona e nas estradas da região, mas até ao fecho da edição não havia sinais do suspeito. O facto de não haver câmaras de vigilância do banco viradas para o exterior pode tornar mais difícil a identificação do homem que, segundo se soube, falava com uma pronúncia espanhola.

Este é o segundo assalto a uma dependência do Novobanco na região. Em Maio de 2024 o balcão de Samora Correia foi assaltada, também durante a manhã, mas por dois homens de rosto tapado que conseguiram roubar 300 mil euros do cofre. Um facto semelhante ao assalto de Almeirim é o deste balcão se situar também numa zona movimentada, na Avenida o Século, o que não inibiu os assaltantes. Alguns populares disseram que viram na rua lateral do banco um Mercedes com matrícula espanhola, de cor cinzenta, com um condutor que teria a cara tapada, mas só mais tarde perceberam que se tratava de um terceiro elemento envolvido no assalto, por isso, ninguém deu o alerta às autoridades.

Os suspeitos, estrangeiros, acabaram por ser apanhados onze meses depois pela Polícia Judiciária que os ligou a outros assaltos a bancos em Portugal, tendo ficado em prisão preventiva.