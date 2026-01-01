uma parceria com o Jornal Expresso
01/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 01-01-2026 12:00

Ferreira do Zêzere entrega primeiros apartamentos de habitação social requalificados

casa apartamento renovacao
foto ilustrativa
Câmara de Ferreira do Zêzere entregou os dois primeiros apartamentos de habitação social requalificados.

O município de Ferreira do Zêzere concluiu a requalificação dos dois primeiros apartamentos de habitação social e prosseguiu à sua entrega dias antes do Natal. Este projecto foi desenvolvido no âmbito da empreitada de recuperação de um edifício municipal composto por oito fogos de tipologia T2, uma intervenção realizada de forma faseada e que representou um investimento superior a 600 mil euros.

A obra, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integra a estratégia municipal de valorização do parque habitacional social, tendo como principais objectivos a melhoria das condições de habitabilidade, segurança, conforto e eficiência energética das habitações destinadas a agregados familiares em situação de maior vulnerabilidade social.

Os apartamentos agora entregues, à semelhança dos restantes fogos em fase de construção, foram alvo de uma intervenção profunda, que incluiu trabalhos de demolição, construção de alvenarias, aplicação de isolamentos e revestimentos, bem como a instalação de novas infraestruturas essenciais.

