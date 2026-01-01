Sociedade | 01-01-2026 12:00
Salvaterra de Magos promove workshops gratuitos para pais e cuidadores
Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos recebe, nos dias 10 e 17 de Janeiro, workshops gratuitos dedicados à segurança e saúde infantil, dinamizados pela enfermeira Andreia Amaral.
A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai promover, na Biblioteca Municipal, dois workshops gratuitos dirigidos a pais e cuidadores, dinamizados pela enfermeira Andreia Amaral, autora do livro SOS Mamã, no âmbito da actividade “Roda dos Cuidados”, integrada no programa SER- Salvaterra em Rede (CLDS 5G).
As sessões estão agendadas para os dias 10 e 17 de Janeiro, ambas pelas 10h30. O primeiro workshop, a 10 de Janeiro, terá como tema “Prevenção do engasgamento e atenção a comportamentos de risco”, enquanto a sessão de 17 de Janeiro será dedicada ao tema “Tornar leve a doença em pediatria”.
A iniciativa pretende reforçar conhecimentos e competências parentais, promovendo a segurança, o bem-estar e a literacia em saúde no acompanhamento de crianças, através da partilha de informação prática e acessível.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória e limitada, devendo a mesma ser efectuada até ao dia 7 de Janeiro, presencialmente na Biblioteca Municipal ou através do endereço electrónico clds-salvaterra@cm-salvaterrademagos.pt
O programa SER – Salvaterra em Rede (CLDS 5G) é promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, contando com financiamento do Portugal 2030 e do Fundo Social Europeu+.
A ficha de inscrição encontra-se disponível no sítio oficial do município.
