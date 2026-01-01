Utilizadores da ponte da Panela temem tragédia sobre a Linha do Norte

A ponte da Panela, que liga São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, no concelho de Santarém, apresenta sinais evidentes de degradação e quem a utiliza teme que ali aconteça uma tragédia. A estrutura da travessia rodoviária e pedonal, que passa por cima da linha ferroviária do Norte, encontra-se escorada por vigas de ferro e estacas de madeira há vários anos. O que mais preocupa não é o tabuleiro, mas os muros laterais da ponte que estão a abater, apresentando um desalinhamento facilmente perceptível. “Muita gente tem medo de passar aqui. As obras que foram feitas foi atamancar uns ferros para segurar as laterais, mas pode acontecer aquilo cair”, refere Ana Oliveira.

“A obra era para ter acontecido há muito tempo, mas de ano para ano continuamos à espera”, lamenta a utilizadora residente em Vale de Figueira. Mário Pimenta, outro utilizador e membro da Assembleia de Freguesia de Vale de Figueira, lembra que o problema da ponte não é recente. Já em 2020 se alertava para a “necessidade de manutenção da ponte”, ano em que a Câmara de Santarém colocou as escoras. Uma medida provisória até arrancar a aguardada empreitada que está a ser anunciada há três anos. “Em 2022, João Leite, na qualidade de vereador, disse que iria abrir um concurso público e que se estimava que em ano e meio a obra estivesse concluída”, afirma, acrescentando que em 2023 os utilizadores ficaram na “expectativa que a obra avançasse”, o que não se verificou.

A Câmara de Santarém, responsável por aquela infraestrutura, abriu concurso público para a obra de requalificação da ponte em Maio de 2025, mas o procedimento ficou deserto. Em recente reunião do executivo, na resposta a questões colocadas pelo vereador Pedro Ribeiro (PS), e tal como O MIRANTE deu nota, o presidente do município, João Leite (PSD), manifestou a intenção de se lançar novo concurso, mas desta vez com um valor base manifestamente superior.

Tal como fez saber o vereador Pedro Gouveia, o primeiro concurso tinha como valor base 225 mil euros. Já o que irá ser lançado, segundo previsão estimada pela equipa projectista, deverá rondar os 600 mil euros. A O MIRANTE, o vereador acrescenta que foram pedidos esclarecimentos à Infraestruturas de Portugal (IP) e que a autarquia recebeu recentemente da equipa projectista a informação actualizada para consulta preliminar a empresas da especialidade, que será efectuada no início do ano. “Esperamos lançar nova empreitada imediatamente após as respostas às respectivas consultas”, afirma.

O atraso na concretização da empreitada merece a crítica do presidente da Junta de Vale de Figueira, Rui Vassalo, que na qualidade de utilizador da ponte da Panela diz temer pela sua segurança e dos demais que se servem da travessia. Até porque, alerta César Cordeiro, outro utilizador, a ponte é “muito utilizada por tractores agrícolas e camiões, com cargas muito pesadas”, a que acresce a constante trepidação provocada pela passagem dos comboios.