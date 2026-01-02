uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-01-2026 18:00

Alunos de Vila Franca de Xira finalistas em competição de sustentabilidade e acção climática

Alunos de Vila Franca de Xira finalistas em competição de sustentabilidade e acção climática
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa integrou também o desafio “Navegar e Caminhar pelo Clima”, que incluiu uma visita à Reserva Natural do Estuário do Tejo a bordo do Barco Varino Liberdade de VFX, bem como uma caminhada no Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo.

A equipa MG Sustentáveis, da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, da Póvoa de Santa Iria, foi selecionada para integrar as dez finalistas da final nacional da Mini COP, um concurso nacional de ideias para a sustentabilidade dirigido às escolas, inserido na 3.ª edição da Viagem pelo Clima.
O grupo de alunos do município de Vila Franca de Xira destacou-se no panorama nacional da sustentabilidade e da acção climática ao integrar iniciativas educativas que promovem a participação cívica e a construção de soluções para um futuro mais sustentável.
Entre cerca de 80 candidaturas, o projecto “Terraço Verde”, desenvolvido por alunos do concelho, foi apresentado na cerimónia realizada a 16 de Dezembro, no auditório da Abreu Advogados, em Lisboa. O município foi parceiro da 3ª edição da Viagem pelo Clima, iniciativa promovida pela Get2C e realizada em Julho de 2025, que teve como principal objectivo sensibilizar a população para a neutralidade carbónica e incentivar a adopção de estilos de vida mais sustentáveis.
No âmbito desta iniciativa, participaram três equipas - Terra, Ar e Água - tendo sido vencedora a equipa Terra, que marcou presença na COP30, no Brasil. Nesta cimeira internacional, os alunos tiveram a oportunidade de divulgar o projecto desenvolvido e partilhar boas práticas de sustentabilidade, representando o concelho numa plataforma de dimensão global.
A nível local, a equipa Terra integrou também o desafio “Navegar e Caminhar pelo Clima”, que incluiu uma visita à Reserva Natural do Estuário do Tejo a bordo do Barco Varino Liberdade de VFX, bem como uma caminhada no Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, dedicada à observação da fauna e flora. A actividade contou com o apoio de guias e especialistas e envolveu diversas entidades, entre as quais a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e a Co-Gestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo.
A parceria entre o município de Vila Franca de Xira e a Get2C incluiu igualmente uma acção de capacitação interna dirigida aos trabalhadores municipais, realizada no auditório do Museu do Neo-Realismo, a 11 de Novembro, reforçando competências internas nas áreas da sustentabilidade e da acção climática.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar