Alunos de Vila Franca de Xira finalistas em competição de sustentabilidade e acção climática

A equipa MG Sustentáveis, da Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, da Póvoa de Santa Iria, foi selecionada para integrar as dez finalistas da final nacional da Mini COP, um concurso nacional de ideias para a sustentabilidade dirigido às escolas, inserido na 3.ª edição da Viagem pelo Clima.

O grupo de alunos do município de Vila Franca de Xira destacou-se no panorama nacional da sustentabilidade e da acção climática ao integrar iniciativas educativas que promovem a participação cívica e a construção de soluções para um futuro mais sustentável.

Entre cerca de 80 candidaturas, o projecto “Terraço Verde”, desenvolvido por alunos do concelho, foi apresentado na cerimónia realizada a 16 de Dezembro, no auditório da Abreu Advogados, em Lisboa. O município foi parceiro da 3ª edição da Viagem pelo Clima, iniciativa promovida pela Get2C e realizada em Julho de 2025, que teve como principal objectivo sensibilizar a população para a neutralidade carbónica e incentivar a adopção de estilos de vida mais sustentáveis.

No âmbito desta iniciativa, participaram três equipas - Terra, Ar e Água - tendo sido vencedora a equipa Terra, que marcou presença na COP30, no Brasil. Nesta cimeira internacional, os alunos tiveram a oportunidade de divulgar o projecto desenvolvido e partilhar boas práticas de sustentabilidade, representando o concelho numa plataforma de dimensão global.

A nível local, a equipa Terra integrou também o desafio “Navegar e Caminhar pelo Clima”, que incluiu uma visita à Reserva Natural do Estuário do Tejo a bordo do Barco Varino Liberdade de VFX, bem como uma caminhada no Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, dedicada à observação da fauna e flora. A actividade contou com o apoio de guias e especialistas e envolveu diversas entidades, entre as quais a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e a Co-Gestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo.

A parceria entre o município de Vila Franca de Xira e a Get2C incluiu igualmente uma acção de capacitação interna dirigida aos trabalhadores municipais, realizada no auditório do Museu do Neo-Realismo, a 11 de Novembro, reforçando competências internas nas áreas da sustentabilidade e da acção climática.