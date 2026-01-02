Avaria deixa prédio na Póvoa de Santa Iria sem electricidade desde o Natal

Os moradores de um prédio de habitação social na Rua Cesária Évora, nº 4, na Póvoa de Santa Iria, estiveram vários dias sem fornecimento de energia eléctrica na sequência de uma avaria registada na madrugada de 24 para 25 de Dezembro, ou seja na noite de Natal. De acordo com o relato dos residentes, a falha deixou todo o prédio sem luz, numa altura em que se registaram baixas temperaturas e frio intenso.

A E-Redes terá informado os moradores de que a avaria era da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, não podendo intervir no local. Contudo, devido ao feriado de Natal e à tolerância de ponto no dia seguinte, os serviços municipais estiveram encerrados, impossibilitando o contacto imediato com a autarquia, para desespero dos moradores.

A situação gerou preocupação entre os habitantes do edifício, maioritariamente idosos, que ficaram sem aquecimento e com bens alimentares a deteriorarem-se nos frigoríficos. “Já passámos o Natal às escuras e estamos em vias de passar mais um fim-de-semana inteiro sem luz”, relatou um dos moradores, sublinhando o sentimento de desespero e a dificuldade em obter resposta das entidades responsáveis.

Câmara de VFX compensa moradores

Em resposta a O MIRANTE, a Câmara de Vila Franca de Xira informou que os serviços municipais realizaram uma intervenção técnica de diagnóstico, tendo sido identificado o problema no quadro geral da electricidade. Segundo a autarquia, à data de fecho desta edição, no dia 29 de Dezembro, estavam a ser desenvolvidos todos os esforços para resolver a avaria e restabelecer o fornecimento de energia.

A edilidade esclarece ainda que foram efectuadas visitas domiciliárias e contactos presenciais com dez dos inquilinos, aos quais foram disponibilizados cabazes alimentares para compensar os bens que se estragaram. Às oito famílias que não se encontravam no local foi deixada informação nas caixas de correio, com indicação dos contactos dos serviços municipais para eventual necessidade de apoio.

Foi igualmente comunicado às 18 famílias residentes que, caso algum electrodoméstico tenha ficado avariado, deverão contactar os serviços municipais para avaliação e eventual reparação ou substituição. Segundo a informação municipal, o fornecimento de energia ficou comprometido a partir das 02h00 do dia 25 de Dezembro, devido a avaria no quadro geral. Algumas fracções ainda dispunham de electricidade na manhã desse dia, mas o piquete da E-Redes desligou o quadro por razões de segurança e por isso as pessoas ficaram sem luz.