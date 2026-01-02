uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 02-01-2026 15:00

Conselho de administração da ULS Médio Tejo entre os que terminaram mandato
Foto: DR
Dez conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde terminaram no dia 31 de Dezembro os mandatos, entre os quais o da ULS Médio Tejo, que tutela os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Dez conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde (ULS) terminaram no dia 31 de Dezembro os mandatos, entre os quais o da ULS Médio Tejo, que tutela os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, indicou à Lusa a direvção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Numa resposta enviada à Lusa, a direcção executiva do SNS dá conta de que terminaram os mandatos no final de 2025 os conselhos de administração das ULS do Médio Tejo, Nordeste (Bragança), Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), S. João e Santo António (Porto), Matosinhos, Coimbra, S. José (Lisboa), Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e Baixo Alentejo (Beja). A direcção executiva do SNS não comenta “nomeações que ainda não aconteceram”.

