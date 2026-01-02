uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 02-01-2026 21:26

Guilherme é o primeiro bebé do ano a nascer na Hospital de Santarém

Guilherme Januário foi o primeiro bebé a nascer em 2026 na maternidade do Hospital de Santarém, da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

O primeiro bebé a nascer no Hospital de Santarém em 2026, chama-se Guilherme e é o segundo filho de Tiago Januário e Rute Machado, de Rio Maior. O parto ocorreu pelas 15h25 de 2 de Janeiro e o bebé chegou ao mundo com 2 kilos e 820 gramas.

