Primeiro bebé do ano na maternidade de Abrantes é de uma família de Santarém

Maria Teresa foi a primeira criança a nascer na maternidade do Hospital de Abrantes em 2026. O parto aconteceu pelas 21h52 do dia 1 de Janeiro, tendo o bebé nascido com 3,6kg e de perfeita saúde, informou a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A família é de Santarém, cujo hospital teve o bloco de partos encerrado durante os dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.

“O seu nascimento foi vivido com grande emoção pela família, residente em Santarém, que acolheu a recém-nascida com amor e felicidade, tornando este início de ano ainda mais especial. Este momento simbólico marcou também a equipa da maternidade do Hospital de Abrantes, que acompanhou o nascimento com dedicação, cuidado e profissionalismo. O primeiro bebé do ano representa sempre um sinal de renovação, de futuro e de novos começos”, publicou a ULS Médio Tejo nas redes sociais.