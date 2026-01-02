uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

Sociedade | 02-01-2026 09:52

Urgência encerrada acaba com tradição do "bebé do ano" em Vila Franca de Xira

- foto arquivo O MIRANTE
Urgência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Vila Franca de Xira esteve encerrada na véspera e no dia de Ano Novo, situação que levou a que não houvesse o habitual nascimento de crianças na passagem de ano.

O encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital Vila Franca de Xira, nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, levou a que não houvesse o habitual nascimento do bebé do ano, já que as parturientes foram encaminhadas para os hospitais de Abrantes, Caldas da Rainha e Lisboa. O MIRANTE questionou a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, entidade responsável pelo hospital da cidade, sobre este assunto mas ao dia de hoje ainda não obteve resposta.
Todos os anos o primeiro bebé a nascer depois da meia-noite, já depois da passagem de ano, é chamado de bebé do ano e tem sido, ao longo de décadas, motivo de notícia, situação que, este ano, não aconteceu como habitualmente. O Hospital Vila Franca de Xira, recorde-se, está a atravessar um mau momento na sua história, segundo vários autarcas o pior desde a reversão da Parceria Público-Privada que levou à sua construção em 2013. A falta de profissionais de saúde, em particular médicos ginecologistas, levou a ULS e o Serviço Nacional de Saúde a articular meios para concentrar as respostas na Área Metropolitana de Lisboa em apenas um ou dois hospitais, de forma a permitir às grávidas que necessitem de cuidados médicos urgentes realizar os seus partos. Dias antes do Natal a ministra da saúde visitou a unidade de saúde para conhecer de perto os problemas que tem sentido.

