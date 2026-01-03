uma parceria com o Jornal Expresso
03/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-01-2026 21:00

Ferreira do Zêzere reforça meios com aquisição de mini giratória

Nova mini giratória adquirida pelo Município de Ferreira do Zêzere. Foto Município de Ferreira do Zêzere
Nova máquina permitirá uma intervenção mais rápida, eficiente e segura em vários tipos de trabalhos no terreno.

A Câmara de Ferreira do Zêzere adquiriu uma nova mini giratória, equipamento que vem reforçar a capacidade operacional dos serviços municipais. De acordo com a informação prestada pelo município, a nova máquina permitirá uma intervenção mais rápida, eficiente e segura em vários tipos de trabalhos no terreno, incluindo pequenas escavações, abertura e manutenção de valetas, conservação de infraestruturas, gestão de águas pluviais e melhorias na rede viária.
O município destaca ainda que, devido à sua dimensão compacta e versatilidade, a mini giratória possibilita uma actuação mais precisa, sobretudo em locais de difícil acesso, facilitando a execução de tarefas que exigem maior detalhe técnico. A autarquia sublinha que este investimento insere-se numa estratégia de melhoria contínua dos serviços prestados à população e de gestão eficiente dos recursos públicos.

