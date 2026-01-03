uma parceria com o Jornal Expresso
03/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-01-2026 14:29

GNR deteve casal e apreendeu mais de 4 mil doses de droga em Salvaterra de Magos

GNR deteve casal e apreendeu mais de 4 mil doses de droga em Salvaterra de Magos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O homem e a mulher, de 44 e 35 anos, respectivamente, foram detidos no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária.

A GNR de Santarém anunciou a detenção em flagrante delito de um casal suspeito de tráfico de droga, a quem apreendeu mais de 4.000 doses individuais de estupefacientes. Em comunicado, a GNR explica que o homem e a mulher, de 44 e 35 anos, respectivamente, foram detidos no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária no concelho de Salvaterra de Magos.

“O condutor e ocupante da viatura evidenciaram nervosismo e comportamentos suspeitos, tendo ainda sido detectado um odor proveniente do interior do veículo, o que levou os militares a proceder a uma busca à viatura e a uma revista de segurança aos suspeitos”, esclarece a GNR.

Na sequência das detenções efectuadas, foi ainda realizada uma busca domiciliária, que permitiu a apreensão de 1.130 doses de haxixe, 2.609 doses de anfetaminas, 147 doses de cocaína, 153 pastilhas de ecstasy, 85 selos de LSD, 4,83 gramas de cogumelos alucinogénios, 1.250 euros em dinheiro, cinco balanças de precisão e uma viatura, entre outro material.

Os detidos foram ouvidos no Tribunal Judicial de Santarém que determinou, como medidas de coacção, apresentações trissemanais em posto policial das respectivas áreas de residência.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar