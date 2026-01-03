Insegurança e futuro indefinido do antigo campo do Barro Vermelho em Abrantes

A situação de degradação do antigo campo de futebol do Barro Vermelho foi motivo de debate na reunião de câmara de Abrantes, no dia 9 de Dezembro, depois de parte dos muros de vedação terem cedido recentemente. O tema foi levantado pelo vereador do PSD, João Morgado, que alertou para o perigo iminente no local e para a ausência de uma decisão clara sobre o futuro daquele espaço urbano.

Em 2024, o município avançou com uma intervenção na arborização envolvente ao antigo campo do Barro Vermelho, após os serviços técnicos identificarem problemas de segurança em várias árvores, maioritariamente acácias, que abrangeu cerca de 75% da área junto à vedação. Após a intervenção, ficaram mais visíveis os painéis de cimento da vedação, afirmando João Morgado que recentemente alguns desses painéis acabaram mesmo por tombar, levando o município a interditar o acesso à via lateral e a encerrar o parque de estacionamento existente na zona. O vereador social-democrata sublinhou que, além da questão da segurança, o Barro Vermelho representa uma área estratégica para o crescimento da cidade, defendendo que a zona está desvalorizada e que deve ser pensado um projecto para o espaço. “Aquela zona podia ser muito mais valorizada, porque está à entrada da cidade e a cidade pode crescer para ali. Especialmente agora que até há uma instituição bancária naquela zona”, salientou.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, explicou que ao longo dos últimos anos têm existido vários cenários em análise para o Barro Vermelho, incluindo o interesse de investidores privados para a instalação de um hotel, proposta que chegou a estar em cima da mesa com uma compensação financeira considerada relevante para o município. Contudo, o autarca adiantou que esse interesse acabou por recuar, embora tenha sido novamente sinalizado mais recentemente. O presidente afirma que o espaço é uma localização privilegiada para a construção de um pavilhão desportivo, projecto que consta do programa eleitoral do executivo socialista, mas que é algo que dependerá sempre de financiamento comunitário. Segundo Manuel Valamatos, tratar-se-ia de um investimento de vários milhões de euros, impossível de concretizar apenas com verbas municipais. “O Barro Vermelho é, seguramente, um sítio absolutamente extraordinário que nós olhamos com grande interesse para termos por exemplo um pavilhão desportivo, mas nunca houve janela da oportunidade financeira para tal e nós estamos aqui a falar de vários milhões de euros”, sublinhou. O presidente garantiu ainda que as questões de segurança estão a ser acompanhadas, confirmando que os muros em risco serão derrubados e que um pinheiro identificado como problemático será também intervencionado em breve.