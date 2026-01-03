Mais de 15 mil consultas através do projecto “Bata Branca” no concelho de Ourém

As fragilidades do sector da saúde foram novamente alvo de debate na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Ourém do novo mandato de 2025/2029. A deputada municipal, Cláudia Campos (PSD) questionou o executivo quanto à situação actual do projecto “Bata Branca” no concelho e qual a adesão dos munícipes ao regime de teleconsultas.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), referiu que este foi um projecto a que o município aderiu com o intuito de minimizar os problemas do sector da saúde, nomeadamente dos cuidados primários como a ausência de médicos de família. Foi estabelecido um protocolo entre a câmara municipal, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, com o intuito de contratar médicos aposentados ou que não estejam vinculados ao Sistema Nacional de Saúde de modo a prestarem estes serviços nas várias extensões do concelho de Ourém. Estas consultas são geridas pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e já foram atribuídas no ano de 2025, cerca de 15.500 consultas, um número bastante significativo, dada a importância do projecto, suportado no orçamento municipal do município, salientou o presidente.

Quanto às teleconsultas, o presidente referiu que o centro de saúde de Ourém até ao dia 30 de Novembro de 2025, prestou 3500 teleconsultas, um serviço prestado diariamente. O presidente revelou que está agendada uma reunião com a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima para negociar com uma empresa o valor por hora das teleconsultas para que este serviço possa ser ampliado a outras extensões de saúde que não possuam médico de família no âmbito do projecto Bata Branca. O presidente lamenta, ainda assim, os vários constrangimentos que continuam a existir no sector, embora sublinhe que este projecto tem ajudado a atenuar todos esses problemas.