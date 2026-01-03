Sociedade Recreativa Operária de Santarém com novos dirigentes

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém elegeu os novos órgãos sociais para os próximos dois anos, tendo agora como presidente da direcção o actor Pedro Filipe Oliveira, Da equipa directiva fazem ainda parte Jéssica Vassalo (vice-presidente); Álvaro Víctor Gomes (tesoureiro); Tiago Vitorino (secretário); João barreiro (secretário); José Paulo (vogal), Ana Catarina Póvoa (vogal); e Clara Curado (suplente).

A SRO, com sede no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém, é uma colecuividade fundada em Maio de 1915. Os novos dirigentes reafirmam o “compromisso histórico com a cultura, o pensamento crítico, a formação cívica e a promoção social”. A nova direcção reconhece a estabilização financeira e organizacional alcançada nos mandatos anteriores e diz que pretende expandir e consolidar a oferta cultural da associação, reforçando o seu papel enquanto referência cultural no concelho de Santarém.

Pretendem afirmar a SRO como “um espaço de encontro entre pessoas associadas, amigas, amigos e famílias, incentivando o debate de ideias, a criatividade, a socialização e o combate ao isolamento, através da arte e da cultura”. Nesse sentido, consideram as parcerias com associações e entidades locais e nacionais como um eixo estratégico essencial, permitindo diversificar a programação cultural e fortalecer a rede cultural da cidade. A aposta na comunicação para dar maior visibilidade às actividades e eventos é outro dos objectivos.