Assaltos a carros e lojas assustam moradores de Alverca e Sobralinho

Há pelo menos um mês e meio que as localidades de Alverca e Sobralinho estão a ser alvo de uma onda de assaltos a lojas e viaturas como os moradores há muito dizem não ver. O caso mais recente aconteceu na madrugada de 23 de Dezembro, no Sobralinho, onde pelo menos quatro carros foram assaltados e vandalizados na mesma noite, na Rua José Pinheiro e no estacionamento junto ao pavilhão municipal do Sobralinho.

Desconhecidos partiram vidros, remexeram no interior das viaturas e danificaram colunas de direcção tentando fazer ligações directas para fugir com os veículos, a maioria sem sucesso. Os alvos foram sobretudo automóveis mais antigos, quase todos dos anos 80 e final dos anos 90 do século XX. Uma das vítimas foi Gonçalo Ferraz, que viu o seu Citroen AX assaltado e com os vidros partidos. “Foram mais os danos que causaram do que o que levaram do interior. Nem o auto-rádio levaram. Mandei o meu carro para inspecção judiciária e espero que se consiga chegar aos assaltantes. Esta situação tem lesado muita gente no bairro, mas poucas pessoas se queixam dado o baixo valor dos carros”, lamenta a O MIRANTE.

Outro morador da zona, Pedro Oliveira, critica a ausência de polícia na zona e garante que vários vizinhos estão a equacionar fazer justiça pelas próprias mãos. “O meu vizinho, que é caçador, já me disse que meteu a caçadeira à porta para quando ouvir barulho de madrugada a usar se precisar. As pessoas estão muito chateadas com isto”, critica.

Outro residente da Rua 11 de Julho, que vive num rés-do-chão, passou a estacionar o carro em cima do passeio em frente à sua janela. “Pus uma câmara a filmar o carro a noite toda, caso me tentem assaltar. Temos de nos prevenir porque a polícia não está a fazer nada”, critica. Quem vive na zona estima que pelo menos dez carros já foram assaltados. Um deles foi levado e acabou por aparecer abandonado junto ao bairro ilegal do Clarimundo.

“Um grande aumento da criminalidade”

Além dos automóveis também várias lojas de Alverca estão a ser alvo de assaltos. Só no mês de Dezembro, numa única noite, quatro lojas da urbanização da Malvarosa foram assaltadas, o que deixou um forte sentimento de insegurança na comunidade. “Estamos muito preocupados com este acréscimo de roubos que está a acontecer, a viaturas e lojas. A polícia diz que está a investigar mas precisamos de resultados, porque realmente tem havido um grande aumento da criminalidade”, lamenta Carlos Gonçalves, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho a O MIRANTE.

Segundo o autarca, a junta já escreveu à PSP a pedir um reforço do policiamento com maior proximidade nas localidades afectadas e um reforço da investigação no terreno. O MIRANTE contactou a PSP sobre este assunto, mas a força policial diz precisar de mais tempo para fornecer uma resposta às questões, uma vez que a complexidade do tema "exige uma análise detalhada".