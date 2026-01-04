uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-01-2026 21:30

Ciclista perde a vida em colisão rodoviária na aldeia do Chouto

foto dr
O acidente mobilizou vários meios de socorro para a freguesia do Chouto, concelho da Chamusca, onde um ciclista acabou por morrer.

Um ciclista morreu na sequência de um acidente que envolveu uma viatura ligeira, ocorrido na Estrada Nacional 243, na freguesia de Chouto, concelho da Chamusca.
Segundo apurou O MIRANTE, o acidente que vitimou Manuel José, popularmente conhecido por Melro, ocorreu junto ao cemitério da aldeia do Chouto.
O Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil confirma um óbito na sequência do acidente, escusando-se a adiantar mais pormenores do acidente.
O alerta foi dado às 18h21 deste domingo, 4 de Janeiro, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros da Chamusca e de Alpiarça, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a GNR, num total de 12 operacionais apoiados por seis viaturas.
O condutor da viatura também lhe foi prestada assistência médica no local. Foi ainda accionada uma equipa de psicólogos do INEM.
A GNR tomou conta da ocorrência e irá agora investigar as causas do acidente, através do Núcleo de Investigação e Crimes em Acidentes de Viação (NICAV).

