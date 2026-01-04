Luís Ribeiro eleito presidente dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior

Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior tomam posse no sábado, 10 de Janeiro, pelas 16h00, no Cineteatro de Rio Maior.

Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior tomam posse no sábado, 10 de Janeiro, pelas 16h00, no Cineteatro de Rio Maior. A direcção liderada por Luís Ribeiro tem como vice-presidentes Luís Vicente e Leandro Jorge. Zulmira Coelho foi eleita secretária, Sara Nogueira é a nova a tesoureira e Paulo Costa e Vasco Batista são vogais.



A mesa da assembleia geral tem como presidente Isaura Morais, contando com Silvino Vieira como vice-presidente e Francisco Colaço como secretário. Já o conselho fiscal será composto por José Anes (presidente), Rui Santos (vice-presidente) e João Paz (secretário relator).

A sufrágio, no acto eleitoral de 27 de Dezembro, concorreu uma única lista, liderada por Luís Miguel Ribeiro que assim vai suceder a António Quevedo como presidente da direção da associação humanitária.