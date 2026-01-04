uma parceria com o Jornal Expresso
04/01/2026

Sociedade | 04-01-2026 07:00

Luís Ribeiro eleito presidente dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior

FOTO – BV Rio Maior
Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior tomam posse no sábado, 10 de Janeiro, pelas 16h00, no Cineteatro de Rio Maior. A direcção liderada por Luís Ribeiro tem como vice-presidentes Luís Vicente e Leandro Jorge. Zulmira Coelho foi eleita secretária, Sara Nogueira é a nova a tesoureira e Paulo Costa e Vasco Batista são vogais.

A mesa da assembleia geral tem como presidente Isaura Morais, contando com Silvino Vieira como vice-presidente e Francisco Colaço como secretário. Já o conselho fiscal será composto por José Anes (presidente), Rui Santos (vice-presidente) e João Paz (secretário relator).

A sufrágio, no acto eleitoral de 27 de Dezembro, concorreu uma única lista, liderada por Luís Miguel Ribeiro que assim vai suceder a António Quevedo como presidente da direção da associação humanitária.

