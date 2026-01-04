uma parceria com o Jornal Expresso
04/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-01-2026 21:00

Unidade de Saúde de Abrantes alerta para falta de profissionais de saúde

Manuel Jorge Valamatos entregou nova viatura à ULS do Médio Tejo - foto O MIRANTE
A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes alertou o município para a falta de profissionais de saúde no concelho na entrega de uma nova carrinha para a unidade.

O município de Abrantes, com a colaboração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, adquiriu uma carrinha para auxiliar a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes e procederam à sua entrega na sexta-feira, 19 de Dezembro. O presidente da câmara municipal, Manuel Jorge Valamatos, reforçou a importância do apoio às unidades de saúde do concelho, nesta que é uma das áreas com mais falta de profissionais e mais debilitadas actualmente.
O investimento, segundo o presidente, foi de cerca de 15 mil euros numa carrinha seminova, e referiu ainda que o município está atento às necessidades das unidades locais de saúde e que fará uma actualização da frota de viaturas destas unidades a seu tempo. A coordenadora da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes, Rita Soares, referiu que esta carrinha será extremamente útil às equipas de enfermagem da unidade e aos utentes que estão impossibilitados de se deslocar até à unidade, devido também à ausência de mais transportes públicos, sublinhou.
O concelho é muito extenso e a unidade executa uma média de 15 a 20 visitas ao domicílio diariamente por todo o concelho. A coordenadora salienta ainda a necessidade de mais meios de transporte e profissionais de saúde, quer médicos como também enfermeiros. A coordenadora lamenta a escassez de médicos não só na unidade, mas também no concelho, referindo que é a única médica de família da unidade, encarregue de cerca de dois mil utentes e que há ainda outros dois mil utentes sem médico de família atribuído.
O presidente da autarquia reforça que estes utentes, apesar de não terem um médico de família atribuído, têm acesso a atendimento, contudo, afirma que, com o reforço das unidades locais de saúde no concelho e com a finalização da construção da Unidade de Saúde Familiar Norte, a captação de mais profissionais de saúde será conseguida. A coordenadora salienta ainda a necessidade urgente de mais recursos humanos e técnicos durante esta época, dado o aumento de actividade gripal, referindo a activação do nível 1 do Plano de Contingência por parte da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo.

