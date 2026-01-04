uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-01-2026 10:00

Vendedores satisfeitos com regresso da feira grossista ao Mercado Municipal de Tomar

O MIRANTE falou com vários vendedores que elogiam o regresso da feira grossista ao Mercado Municipal de Tomar. A feira tinha sido deslocalizada para junto aos Pavilhões da FAI, mas o novo executivo camarário reverteu a decisão tomada meses antes.

A feira grossista regressou ao Mercado Municipal de Tomar no dia 18 de Dezembro, depois de ter estado instalada durante alguns meses junto aos Pavilhões da FAI, na periferia da cidade. A decisão do regresso foi tomada pelo novo executivo camarário, liderado por Tiago Carrão (PSD), na sequência de um processo de auscultação e diálogo com vendedores grossistas, comerciantes e funcionários do mercado. O MIRANTE esteve no local e falou com vários vendedores que se mostraram satisfeitos com a mudança, defendendo que a feira grossista voltou ao local onde historicamente sempre pertenceu.
José Marques, 63 anos, ligado ao mercado desde a infância e responsável pela empresa Horto Marques, considera que o regresso foi “muito positivo”. O vendedor recorda que a deslocalização para os Pavilhões da FAI trouxe prejuízos significativos, uma vez que muitos clientes deixaram de se deslocar ao novo espaço. Defende ainda que o mercado sempre funcionou bem no centro da cidade e que o impacto no estacionamento é reduzido.
Também Jaime Rosa, de 62 anos, vendedor há mais de três décadas no mercado grossista, partilha da mesma opinião. Proprietário da empresa Pomar do Zêzere, o produtor de fruta em Ferreira do Zêzere afirma que a mudança para a FAI nunca fez sentido. Segundo o comerciante, as principais dificuldades sentidas nesse local estavam relacionadas com as condições e a organização do espaço, pelo que o regresso ao mercado municipal representa “um regresso ao sítio certo”.

Transferência para a FAI foi decisão do anterior executivo
Recorde-se que a decisão de transferir a feira grossista para junto dos pavilhões da FAI foi tomada em Agosto pelo anterior executivo municipal, liderado por Hugo Cristóvão (PS). Após a tomada de posse do novo executivo, presidido por Tiago Carrão, a opção foi revertida, tendo o assunto sido debatido recentemente em reunião de câmara. Samuel Fontes, vereador do Chega com o pelouro dos mercados, afirmou que o regresso da feira ao mercado municipal reuniu concordância unânime entre todos os intervenientes directamente ligados à actividade.
Hugo Cristóvão, agora vereador do PS na oposição, reconheceu a legitimidade da decisão do executivo, mas alertou para o impacto negativo na cidade, sublinhando a perda de uma das maiores bolsas de estacionamento da zona central durante dois dias por semana. Em resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, garantiu não ter ouvido qualquer posição contrária por parte de vendedores, grossistas ou trabalhadores municipais. O autarca defendeu ainda que esta opção política permite manter vivo o mercado municipal e a feira grossista, assegurando que apenas uma parte do espaço de estacionamento será afectada.

Mercado grossista de Tomar voltou no dia 18 de Dezembro para junto do mercado municipal - foto O MIRANTE
Jaime Rosa, proprietário do Pomar do Zêzere - foto O MIRANTE
José Marques, responsável pela empresa Horto Marques - foto O MIRANTE
