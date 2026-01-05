Acolhimento de animais no canil e gatil de Santarém não pára de aumentar

O CROAS - Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém garantiu durante 2025 mais de 2800 intervenções de medicina veterinária em cães e gatos, sendo a maior parte cirurgias, desparasitações, exames auxiliares, especialidades e vacinações. Esses números traduzem num aumento considerável de cuidados de saúde face aos anos anteriores e acompanha a tendência de crescimento de entrada de cães nessa infraestrutura municipal desde 2023.

Segundo revelou o vereador com o pelouro, Emanuel Campos, em 2023 deram entrada no CROAS 184 cães, em 2024 foram 260 e em 2025 o valor anda à volta dos 300. Também a entrada de gatos aumentou substancialmente, evoluindo de 266 em 2023 para 489 em 2024 e 751 em 2025. O autarca ressalva que essas entradas deram também origem a saídas através de adopções, devoluções quer a colónias e detentores, como também por morte de animais. Actualmente, o espaço tem ao seu cuidado à volta de 75 cães e vinte gatos.

O CROAS tem também em curso o Projeto CED - Captura, esterilização e devolução, dedicado a gatos, que visa controlar as colónias de gatos e reduzir as populações felinas silvestres. Basicamente, os animais são capturados, esterilizados e devolvidos à colónia, explica Emanuel Campos, referindo que foram concluídas 76 colónias, com 673 gatos intervencionados. Acrescenta que existem pedidos em lista de espera que estão a ser acompanhados pelos serviços e que continuarão a ser intervencionados no novo ano.

O projecto para gatos disponibiliza vinte abrigos em espaço público que acolhem colónias monitorizadas pelos técnicos municipais do CROAS e também por voluntários que acompanham essas colónias. O município pretende alargar a rede de abrigos no próximo ano e está também a ultimar um projecto estruturado de participação voluntária na intervenção diária do CROAS. O objectivo de alargar a abrangência de participação de voluntários com as actividades correntes do CROAS. O projecto contará com novas regras de participação e novos programas de voluntariado, prevendo-se a sua apresentação no início de 2026.

A importância do voluntariado e o apelo contra o abandono

Emanuel Campos refere a O MIRANTE que a evolução dos dados de 2023 a 2025 evidenciam a importância do CROAS na comunidade. “Para responder melhor e com mais celeridade, estamos a reforçar a nossa equipa”, garante o autarca, que destaca também a importância do voluntariado designadamente no apoio ás colónias de gatos. “O sucesso do projecto CED como do serviço prestado, deve-se ao trabalho dos nossos técnicos e, de forma decisiva, ao empenho dos voluntários e dos cuidadores informais que diariamente monitorizam e apoiam as colónias”, sublinha.

Por fim, deixa o “apelo para que nunca abandonem os seus animais e para que se envolvam como voluntários no CROAS ou noutras associações de protecção animal”. E reforça: “Nesta época natalícia, se pensam acolher um companheiro de quatro patas, façam-no com responsabilidade e informação. Um animal é parte da família para toda a vida”.