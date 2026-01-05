Alenquer recebe tractor do ICNF para gestão de combustível

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a minuta de contrato de comodato a celebrar com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para a cedência de um tractor florestal.

O equipamento destina-se à gestão de combustível em áreas municipais e protegidas, reforçando a prevenção de incêndios e garantindo maior segurança de pessoas, animais e bens.

O contrato prevê a execução de, pelo menos, 80 hectares por ano, incluindo limpeza de terrenos municipais, criação de aceiros, gestão de faixas de combustível e manutenção de povoamentos florestais do Monumento Natural Local do Canhão Cérsico de Ota, com uma área de 316,29 hectares.

A duração do comodato será de cinco anos, findos os quais, e caso todas as obrigações sejam cumpridas, o tractor e as alfaias integrarão o património do município. Esta medida permitirá maior eficácia nas intervenções florestais e redução de custos operacionais, segundo a câmara.