uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-01-2026 18:00

Câmara de VFX cansada da Infraestruturas de Portugal cuidar mal das estações de comboio

Câmara de VFX cansada da Infraestruturas de Portugal cuidar mal das estações de comboio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente do município voltou a escrever àquela entidade exigindo de uma vez por todas uma intervenção real de manutenção e limpeza das estações de comboio, em particular a da Castanheira do Ribatejo, que servem milhares de utentes por dia.

As estações de comboio do concelho de Vila Franca de Xira estão porcas, imundas e a precisar de trabalhos de limpeza, requalificação e melhoria que tardam em ser vistas no terreno por quem usa diariamente o comboio. Perante as queixas que continuam a cair nos serviços municipais, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, diz já ter enviado no final de Dezembro um novo ofício à Infraestruturas de Portugal (IP), a entidade responsável por aqueles edifícios, para que intervenha com a maior urgência possível para resolver os problemas de insalubridade que neles são sentidos.
“Fiz questão de voltar a oficiar a IP sobre o estado lastimável em que deixa as nossas estações de comboios, como a da Castanheira do Ribatejo”, nota o autarca. Em quase todas as estações, como O MIRANTE noticiou, são sentidos problemas: elevadores que nem sempre funcionam com a regularidade desejada, bilheteiras que nunca abrem, escassez ou ausência completa de seguranças e funcionários, escadas rolantes avariadas, falta de limpeza geral dos espaços e casas de banho fechadas, o que leva algumas estações a ter espaços completamente sujos onde a população urina por falta de alternativas.
Esta foi a segunda vez no espaço de dois anos que o presidente do município escreveu à IP pedindo medidas urgentes para os problemas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar