Câmara de VFX cansada da Infraestruturas de Portugal cuidar mal das estações de comboio

Presidente do município voltou a escrever àquela entidade exigindo de uma vez por todas uma intervenção real de manutenção e limpeza das estações de comboio, em particular a da Castanheira do Ribatejo, que servem milhares de utentes por dia.

As estações de comboio do concelho de Vila Franca de Xira estão porcas, imundas e a precisar de trabalhos de limpeza, requalificação e melhoria que tardam em ser vistas no terreno por quem usa diariamente o comboio. Perante as queixas que continuam a cair nos serviços municipais, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, diz já ter enviado no final de Dezembro um novo ofício à Infraestruturas de Portugal (IP), a entidade responsável por aqueles edifícios, para que intervenha com a maior urgência possível para resolver os problemas de insalubridade que neles são sentidos.

“Fiz questão de voltar a oficiar a IP sobre o estado lastimável em que deixa as nossas estações de comboios, como a da Castanheira do Ribatejo”, nota o autarca. Em quase todas as estações, como O MIRANTE noticiou, são sentidos problemas: elevadores que nem sempre funcionam com a regularidade desejada, bilheteiras que nunca abrem, escassez ou ausência completa de seguranças e funcionários, escadas rolantes avariadas, falta de limpeza geral dos espaços e casas de banho fechadas, o que leva algumas estações a ter espaços completamente sujos onde a população urina por falta de alternativas.

Esta foi a segunda vez no espaço de dois anos que o presidente do município escreveu à IP pedindo medidas urgentes para os problemas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE