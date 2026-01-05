Caos nas urgências de Santarém com pico de casos de gripe e infecções

As urgências do Hospital de Santarém registaram este domingo uma situação de caos com a elevada afluência de doentes em macas que enchiam todos os espaços, incluindo os corredores. A situação fez com que as corporações de bombeiros tivessem que esperar mais tempo do que é habitual pelas macas. A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), esclarece que tem havido um “aumento significativo de casos de gripe e outras infecções respiratórias”.

A ULS Lezíria realça que a situação verifica-se a nível nacional e que tem vindo a “exercer uma pressão acrescida sobre os serviços de urgência”. A administração refere que nestas circunstâncias é preciso uma gestão mais exigente e, em determinados momentos, a “adopção de medidas ecepcionais”, realçando que neste domingo atingiu-se o pico e que a situação foi acompanhada pelas equipas clínicas e de gestão, “assegurando sempre a prestação de cuidados de saúde com segurança”.

Em comunicado, a administração reconhece que “de forma transitória” houve necessidade de reter algumas macas dos bombeiros, por “absoluta necessidade de gestão”. A ULS Lezíria refere que a situação foi resolvida através do reforço de macas não afectas aos transportes em ambulância, em colaboração com parceiros. “As corporações de bombeiros foram parte da solução, ajudando a ultrapassar um momento particularmente exigente, sem comprometer a resposta de emergência à população”, sublinha a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria.