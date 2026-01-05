uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-01-2026 11:30

Caos nas urgências de Santarém com pico de casos de gripe e infecções

Caos nas urgências de Santarém com pico de casos de gripe e infecções
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Devido à elevada afluência de doentes houve situações de ambulâncias paradas por falta de macas que estavam retidas nas urgências

As urgências do Hospital de Santarém registaram este domingo uma situação de caos com a elevada afluência de doentes em macas que enchiam todos os espaços, incluindo os corredores. A situação fez com que as corporações de bombeiros tivessem que esperar mais tempo do que é habitual pelas macas. A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), esclarece que tem havido um “aumento significativo de casos de gripe e outras infecções respiratórias”.

A ULS Lezíria realça que a situação verifica-se a nível nacional e que tem vindo a “exercer uma pressão acrescida sobre os serviços de urgência”. A administração refere que nestas circunstâncias é preciso uma gestão mais exigente e, em determinados momentos, a “adopção de medidas ecepcionais”, realçando que neste domingo atingiu-se o pico e que a situação foi acompanhada pelas equipas clínicas e de gestão, “assegurando sempre a prestação de cuidados de saúde com segurança”.

Em comunicado, a administração reconhece que “de forma transitória” houve necessidade de reter algumas macas dos bombeiros, por “absoluta necessidade de gestão”. A ULS Lezíria refere que a situação foi resolvida através do reforço de macas não afectas aos transportes em ambulância, em colaboração com parceiros. “As corporações de bombeiros foram parte da solução, ajudando a ultrapassar um momento particularmente exigente, sem comprometer a resposta de emergência à população”, sublinha a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar