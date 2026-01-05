Caos nas urgências de Santarém com pico de casos de gripe e infecções
Devido à elevada afluência de doentes houve situações de ambulâncias paradas por falta de macas que estavam retidas nas urgências
As urgências do Hospital de Santarém registaram este domingo uma situação de caos com a elevada afluência de doentes em macas que enchiam todos os espaços, incluindo os corredores. A situação fez com que as corporações de bombeiros tivessem que esperar mais tempo do que é habitual pelas macas. A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), esclarece que tem havido um “aumento significativo de casos de gripe e outras infecções respiratórias”.
A ULS Lezíria realça que a situação verifica-se a nível nacional e que tem vindo a “exercer uma pressão acrescida sobre os serviços de urgência”. A administração refere que nestas circunstâncias é preciso uma gestão mais exigente e, em determinados momentos, a “adopção de medidas ecepcionais”, realçando que neste domingo atingiu-se o pico e que a situação foi acompanhada pelas equipas clínicas e de gestão, “assegurando sempre a prestação de cuidados de saúde com segurança”.
Em comunicado, a administração reconhece que “de forma transitória” houve necessidade de reter algumas macas dos bombeiros, por “absoluta necessidade de gestão”. A ULS Lezíria refere que a situação foi resolvida através do reforço de macas não afectas aos transportes em ambulância, em colaboração com parceiros. “As corporações de bombeiros foram parte da solução, ajudando a ultrapassar um momento particularmente exigente, sem comprometer a resposta de emergência à população”, sublinha a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria.