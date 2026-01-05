uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 05-01-2026 15:55

Caos no Hospital de Santarém obriga a suspender consultas

Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria decide também mobilizar enfermeiros dos centros de saúde para responder à situação caótica das urgências

A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria decidiu ao início da tarde desta segunda-feira suspender durante duas semanas, com efeito imediato, a actividade assistencial não urgente do Hospital Distrital de Santarém. Esta medida inclui a suspensão das consultas de medicina interna e das especialidades médicas não urgentes. Uma medida que visa dar resposta ao caos que se instalou nas urgências com o aumento significativo de casos de gripe e infecções respiratórias.

Para minimizar o impacto negativo da situação que se está a viver, que é semelhante à de outros hospitais, a ULS Lezíria decidiu também mobilizar enfermeiros dos cuidados de saúde primários desta região para o piso 3, de Obstetrícia, que teve de ser aberto a internamentos. A abertura deste piso estava a ser reclamado pelos profissionais de saúde atendendo a que o serviços de urgência está a abarrotar com macas.

Foi ainda determinado a mobilização de um médico da Unidade de Hospitalização Domiciliária para reforçar o apoio de cuidados de saúde.

