Detido por falsificar matrículas na Póvoa de Santa Iria

As autoridades policiais apreenderam a 26 de Dezembro, na Póvoa de Santa Iria, um automóvel por suspeita de um crime de falsificação de documentos e o dono da viatura foi constituído arguido e vai aguardar julgamento em casa com termo de identidade e residência. A apreensão, feita pela divisão de Vila Franca de Xira da PSP, aconteceu no âmbito da operação “festas em segurança”, durante uma acção de prevenção criminal levada a cabo por equipas de investigação criminal especializadas na detecção e investigação de ilícitos. No decorrer da operação, explica a PSP, os agentes identificaram uma viatura cujas chapas de matrícula não correspondiam à marca e modelo do automóvel. Após diligências policiais, foi possível apurar que a matrícula colocada no carro pertencia a um outro veículo, de marca diferente, confirmando-se assim um cenário de falsificação de matrículas. Perante os indícios recolhidos, a PSP procedeu à apreensão cautelar da viatura e das chapas de matrícula. O processo foi entretanto remetido ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte.

