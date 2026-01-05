uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-01-2026 12:00

Eliminados trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém em 2025

Um ninho de vespa asiática na Ponte do Celeiro, que aguarda eliminação desde meados de Outubro - foto DR
Serviço Municipal de Protecção Civil não tem tido mãos a medir para dar resposta aos casos de ninhos de vespa asiática que lhes são reportados. Alguns cidadãos têm-se queixado da demora na resposta.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos (PSD), publicou recentemente um esclarecimento sobre a vespa asiática, referindo que “não corresponde à realidade” que os ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém não estejam a ser intervencionados. “Se a sua denúncia já foi registada e ainda aguarda intervenção, é provável que tenha sido priorizada outra ocorrência de maior risco imediato. O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) tem operações em curso e intervém de forma contínua, com foco na segurança”, refere no esclarecimento dirigido aos cidadãos do concelho.

O autarca informa que, em 2025, o Serviço Municipal de Protecção Civil intervencionou aproximadamente trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém, dando prioridade a locais de maior risco, como zonas escolares, áreas habitacionais e locais com elevado fluxo pedonal, “para maximizar a segurança de todos”.

Emanuel Campos explica que a intervenção por vezes não é imediata porque, “tal como sucede noutras operações de protecção civil, existe priorização por risco, avaliação técnica do acesso, e coordenação com equipas especializadas — o que pode implicar intervenção faseada quando há múltiplos focos em simultâneo”.

Para registo oficial, triagem e agendamento de intervenção, o vice-presidente do município recomenda o uso dos canais abaixo: STOP Vespa: https://stopvespa.icnf.pt
Ou, em alternativa, o telefone directo do SMPC (243 333 122) ou o email oficial smpc@cm-santarem.pt. E alerta que publicar no Facebook não substitui a denúncia oficial. “Sem registo nos canais do SMPC, a equipa não consegue georreferenciar, priorizar e agendar a intervenção com a rapidez devida”, vinca.

