05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-01-2026 10:00

Está pronto o novo lar da Associação de Promoção Social da Castanheira do Ribatejo

FOTO CMVFX
Investimento de 1,5 milhões de euros da colectividade conta com o apoio de fundos da Segurança Social e do município de Vila Franca de Xira. Trabalhos demoraram mais que o previsto mas o presidente da direcção está feliz de ver a obra concluída.

O novo lar de idosos que está a ser construído pela Associação de Promoção Social (APS) de Castanheira do Ribatejo, que há muito era uma necessidade, está pronto e a associação deverá emitir a recepção provisória da obra até ao final deste mês. A informação é avançada a O MIRANTE pelo presidente da colectividade, José Nunes, que foi reeleito com os restantes órgãos sociais para mais um mandato.
“O lar está pronto e até ao final do mês vamos tratar da recepção provisória. Depois fica apenas a faltar as questões dos licenciamentos e das vistorias necessárias. No fundo agora só falta a parte burocrática”, explica o dirigente.

