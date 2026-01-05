uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-01-2026 10:44

Evento de poda da vinha para o público em Alcanhões

Evento de poda da vinha para o público em Alcanhões
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Workshop prático de poda da vinha, com o campeão nacional da poda, José Estêvão

A vila de Alcanhões, no concelho de Santarém, recebe no sábado, 10 de Janeiro, mais uma edição do workshop prático de poda da vinha, com o campeão nacional da poda, José Estêvão, que vai mostrar a técnica e a perícia a manusear a tesoura. Na altura é possível experimentar vários tipos de tesouras da Felco que estão à disposição para utilizar.

A atividade decorre a partir das 10h00 numa vinha enquadrada no casario da vila e destina-se essencialmente a quem quer aprofundar conhecimentos ou a simples curiosos que querem fazer uma atividade diferente. A Iniciativa não tem um cariz de formação profissional e o objetivo é a troca de experiências, desfazer dúvidas, num ambiente descontraído onde pode experimentar podar, sendo que se não tiver tesoura não é um problema porque há várias para emprestar.

Como é habitual a Descularte, associação que organiza a iniciativa, recebe os participantes com um petisco de boas vindas e há vinho da terra para degustar. Depois, perto da vinha, há o almoço tradicional. A iniciativa conta com a colaboração da adega tradicional Chambeta, que disponibilizou a vinha para a iniciativa.

As inscrições para esta ação são limitadas e custam 20€. Os interessados podem inscrever-se no endereço online https://agm0pduq.forms.app/poda-vinha-alcanhoes.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail direccao@descularte.pt ou pelo número 935 333 153.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar