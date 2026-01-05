Limpeza de reservatórios provocam cortes no abastecimento de água no Porto Alto, Samora Correia e Foros de Almada

Trabalhos de manutenção e higienização em infra-estruturas de abastecimento vão obrigar a interrupções temporárias no fornecimento de água ao longo do dia, afectando várias localidades do concelho de Benavente.

Devido a intervenções no Subsistema de Abastecimento de Água de Foros de Almada, na freguesia de Santo Estêvão, a Águas do Ribatejo revela que será necessário suspender temporariamente o fornecimento de água em diferentes períodos do dia, para limpeza e higienização do Reservatório Elevado e dos reservatórios da Esteveira, em Samora Correia, e do Porto Alto.

De acordo com a empresa intermunicipal, entre as 09h00 e as 11h30, o abastecimento será interrompido no Porto Alto. Já entre as 14h00 e as 17h00, a suspensão irá afectar parte de Samora Correia. Por fim, entre as 17h00 e as 19h30, os trabalhos irão provocar a interrupção do abastecimento em Foros de Almada.

A empresa que gere os sistemas de abastecimento de água e saneamento básico alerta ainda que não é aconselhável o consumo ou a utilização da água imediatamente após a reposição do serviço. O consumo deverá apenas ser retomado quando o abastecimento estiver totalmente normalizado e a água se apresentar transparente.